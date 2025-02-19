Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Зазначається, що зараз на місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини.

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Росіяни масовано атакували Одесу

В Одесі над знищенням ворожих цілей працювали українські сили ППО. Як зазначили в Одеській ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.

Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості,

– написав Олег Кіпер.

За його словами, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Наразі критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.