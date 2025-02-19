Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Які наслідки атаки росіян на Черкаську область

Ігор Табурець розповів, що тривога у Черкаській області тривала майже 6 годин. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки.

Загалом у межах регіону Сили оборони ліквідували 7 російських БпЛА, проте не обійшлося без пошкоджень.

На Уманщині уламками "Шахеда" пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах,

– вказує Табурець.

Медики "швидкої" оглянули трьох людей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації постраждалі відмовились.

"Незмінно прошу кожного з вас не ігнорувати повітряні тривоги", – наголосив глава ОВА.

