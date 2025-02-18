Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди прямують ворожі дрони

21:04, 18 лютого Куди рухаються дрони БпЛА на півночі та в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний;

БпЛА на півночі та на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;

БпЛА на Запоріжжі, курс – північний/північно-західний.

20:50, 18 лютого Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного сходу.

20:46, 18 лютого Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

20:17, 18 лютого Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

20:08, 18 лютого Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини, курс - південно-західний.