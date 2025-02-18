Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда направляются вражеские дроны

21:04, 18 февраля Куда движутся дроны БПЛА на севере и в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере и на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

БПЛА на Запорожье, курс – северный/северо-западный.

20:50, 18 февраля Запорожье – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.

20:46, 18 февраля Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.

20:17, 18 февраля Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

20:08, 18 февраля Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с курщины, курс - юго-западный.