Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда направляются вражеские дроны
Куда движутся дроны
- БПЛА на севере и в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере и на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на Запорожье, курс – северный/северо-западный.
Запорожье – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.
Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с курщины, курс - юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.