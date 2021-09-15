14 сентября правоохранители поймали "на горячем" одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства МОУ.

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В чем подозревают чиновников

Следователи установили, что чиновники наладили механизм получения средств за незаконную передачу земель Министерства обороны под застройку жилых домов. Участники преступной группы требовали от одного из застройщиков 45 тысяч долларов за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТО Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Для обеспечения необходимого количества земли к сделке был привлечен один из руководителей местной власти. За пролонгацию одного из договоров аренды и передачу в МОУ еще двух участков он "запросил" 15 тысяч долларов,

– сообщили в ГБР.

Накануне одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства МОУ и посредника поймали на получении взятки. За 20 тысяч долларов чиновник должен был помочь с заключением сделки в служебном помещении Минобороны.

ГБР поймала на взятке чиновника / Фото ГБР

Какое наказание светит злоумышленникам

В ГБР пояснили, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в том числе и обыски на месте работы и проживания участников группы. Вскоре задержанным должны сообщить о подозрении. Их обвиняют по статье 368 в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает:

от 5 до 10 лет лишения свободы;

до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

конфискация имущества.

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