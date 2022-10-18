В Специализированной антикоррупционной прокуратуре 18 октября сообщили о задержании народного депутата Украины VIII созыва. Бывший депутат задержан по подозрению в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Бывший депутат предлагал взятку мэру Днепра

В САП установили, что в октябре 2022 года экс-депутат высказал предложение о предоставлении 22 миллионов евро взятки мэру Днепра Борису Филатову.

Подозреваемый предлагал взятку, чтобы мэр Днепра способствовал заключению между Европейским банком реконструкции и развития и подконтрольной бывшему нардепу группой предприятий контракта на строительство метро в Днепре вне конкурсной процедуры.

Сообщается, что бывшего нардепа уже задержали и решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Бывшему депутату грозит заключение сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В НАБУ отметили, что бывший нардеп обещал предоставить взятку часть в течение линии проекта до 2027 года.

"Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 миллионов евро), что составляет соответственно 22 миллиона евро,

– говорится в сообщении.

Имя задержанного правоохранители не указывают. В то же время LIGA.net со ссылкой на слова собеседника в правоохранительных органах информирует, что речь идет о Максиме Микитасе, который также фигурирует по другому уголовному делу НАБУ.

Что известно про Максима Микитася

В 2019 году НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в деле о махинациях с жильем, в результате которых Нацгвардия потеряла 81 миллион гривен. Тогда Микитась пошел на соглашение со следствием, якобы дав показания против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Микитаст добровольно вернул государству 50 миллионов, а еще 30 миллионов гривен залога с него взыскали в судебном порядке.

31 декабря Шевченковский суд отправил Микитася под стражу до 27 февраля 2021 г. без права на внесение залога. Экс-нардеп и застройщик подозреваются в похищении юриста Олега Мирошниченко. Когда-то тот работал на Микитася.

По данным следствия, политик был заказчиком преступления, а исполнителем – Сергей Чернов. В марте 2021 года Микитась был отпущен из СИЗО. Шевченковский районный суд Киева освободил застройщика из-под стражи, удовлетворив ходатайство его адвокатов.

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