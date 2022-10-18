У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 18 жовтня повідомили про затримання народного депутата України VIII скликання. Колишнього депутата затримано за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

До речі Скандальній "слузі народу" Колісник повідомили про підозру

Колишній депутат пропонував хабар меру Дніпра

У САП встановили, що у жовтні 2022 року ексдепутат висловив пропозицію щодо надання 22 мільйонів євро хабаря меру Дніпра Борису Філатову.

Підозрюваний пропонував хабар, щоб мер Дніпра сприяв укладенню між Європейським банком реконструкції і розвитку та підконтрольною колишньому нардепу групою підприємств контракту на будівництво метро в Дніпро поза конкурсною процедурою.

Повідомляється, що колишнього нардепа вже затримали й наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Колишньому депутату загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

У НАБУ зазначили, що колишній нардеп обіцяв надати хабар частина впродовж лінії проєкту до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 мільйонів євро), що становить відповідно 22 мільйони євро,

– йдеться у повідомленні.

Імені затриманого правоохоронці не вказують. Водночас LIGA.net з посиланням на слова співрозмовника в правоохоронних органах інформує, що йдеться про Максима Микитася, який також фігурує в іншій кримінальній справі НАБУ.