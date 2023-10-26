О том, как будет работать украинский фонд, нужно ли возвращать европейские деньги и как ЕС будет контролировать расходы – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с членом бюджетного комитета ЕП Зигфридом Мурешаном.

К теме Европарламент проголосовал за выделение 50 миллиардов евро для Украины: на что пойдут средства

Справочно! Зигфрид Мурешан – известный румынский экономист и политик. Начинал свою карьеру с должности советника главы Комитета по европейским делам немецкого парламента. В 2014 году баллотировался в Европарламент от Партии народного движения. После начала второго срока работы в ЕП Мурешан стал заместителем главы крупнейшей группы в Европейском парламенте – Европейской народной партии. В 2019 году его избрали вице-президентом ЕНП. Что важно, Мурешан является членом бюджетного комитета Европарламента и возглавляет парламентскую делегацию "Молдова – ЕС".



В начале июня 2023 года мы уже записывали с господином Мурешаном обширное интервью. "Готова ли Молдова к вторжению, а НАТО к членству Украины". Ознакомиться с ним можно по ссылке.

50 миллиардов для Украины – как будет работать фонд

Европарламент поддержал идею создания Ukrainian Facility, которая предусматривает 50 миллиардов евро для Украины на четыре года. Как будет работать этот фонд и как можно будет контролировать расходование средств?

Вместе с Еврокомиссией и Советом ЕС, который представляет правительства всех государств-членов, мы решили создать специальный фонд, посвященный именно Украине.

Этот инструмент будет создан путем принятия нового законодательного акта, чтобы четко определить, что новая сумма денег, а именно 50 миллиардов евро, будет выделена Украине в течение следующих четырех лет для покрытия потребностей украинского государства.

1/3 денег поступит в виде грантов, которые Украина получит от нас и никогда не должна будет их возвращать, а 2/3 – в виде кредитов, но по очень хорошим условиям. Их нужно будет вернуть в долгосрочной перспективе после окончания войны, а процентная ставка будет очень низкой.

Таким образом, мы фактически создаем этот специальный механизм, и деньги, которые будут поступать в виде грантов, в основном будут поступать из бюджета Европейского Союза.

Деньги, которые будут поступать в виде кредитов, Европейская комиссия будет занимать на международных рынках, передавать их в распоряжение Украины, поэтому они будут немного вне бюджета.

Как ЕС будет контролировать использование средств

А как Евросоюз будет контролировать использование этих денег Украиной?

Всегда, когда мы тратим европейские деньги, мы хотим убедиться, что европейские правила и европейские ценности соблюдаются. Поэтому для нас очень важно соблюдение демократических стандартов в Украине.

Мы должны убедиться, что украинские государственные институты сильные и независимые, и каждый из них выполняет свою миссию. Мы хотим убедиться, что европейские ценности, такие как верховенство права функционирует, а борьба с коррупцией, борьба с отмыванием денег происходят решительными темпами.

Поэтому мы ожидаем, что Украина продолжит реформы, и мы ожидаем, что, в частности, институции, которые отвечают за борьбу с коррупцией, борьбу с отмыванием денег, будут активными.

Также мы ожидаем, что украинские институции будут сотрудничать с европейскими институциями и предоставлять европейским институциям доступ к информации, чтобы следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством могли посмотреть, как тратятся средства ЕС, и убедиться, что они тратятся должным образом .

. Также мы ожидаем, что украинский парламент будет контролировать этот фонд и будет играть активную роль в обеспечении того, чтобы деньги доходили до тех людей, для которых они предназначены.

Одно из условий выделения этих 50 миллиардов евро – представление плана восстановления украинским правительством. В ЕС настаивают, что реконструкция должна проходить по европейским стандартам. Не могли бы вы привести несколько примеров?

Эти деньги частично пойдут в украинскую казну, чтобы правительство могло тратить их там, где будет необходимость, чтобы обеспечить функционирование школ, больниц и выплачивать зарплаты и пенсии.

Также средства будут финансироваться инвестиционными проектами – мы будем строить школы, больницы, уменьшать энергетическую зависимость. Также мы хотим убедиться в том, что государственные учреждения, критическая и цифровая инфраструктура будут функционировать.

Как будут поступать деньги для Украины

Просматривая бюджет ЕС на 2024 год, мы не видим там доли средств для Ukrainian Facility. Пожалуйста, объясните, как именно будет осуществляться финансирование?

Для принятия бюджета Европейского Союза нужно время, и мы начинаем работать над этим раньше, чтобы бюджет был принят вовремя. Работа над бюджетом на следующий год началась в мае этого года, когда Европейская комиссия представила проект бюджета на 2024 год.

После этого Еврокомиссия презентовала Ukrainian Facility на 50 миллиардов евро для Украины, поэтому он не был включен в проект бюджета ЕС, но мы хотим заложить эти деньги на долгосрочный период – до 2027 года. Именно поэтому параллельно с принятием годового бюджета мы сейчас пересматриваем долгосрочный бюджет, который был принят в 2020 году.

Мы должны обновить его, чтобы убедиться, что у нас будет больше денег на безопасность, оборону, военную мобильность, борьбу с нелегальной миграцией, кризисом беженцев, помощь восточным и южным соседям Европейского Союза. Поэтому как только эта реформа семилетнего бюджета Европейского Союза будет согласована, мы включим ее в годовой бюджет. Деньги для Украины будут поступать в рамках этой реформы.