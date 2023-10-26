Про те, як працюватиме український фонд, чи потрібно буде повертати європейські гроші та як ЄС контролюватиме витрати – читайте в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу з членом бюджетного комітету ЄП Зігфрідом Мурешаном.

До теми Європарламент проголосував за виділення 50 мільярдів євро для України: на що підуть кошти

Довідково! Зігфрід Мурешан – відомий румунський економіст і політик. Починав свою кар'єру з посади радника голови Комітету з європейських справ німецького парламенту. У 2014 році балотувався до Європарламенту від Партії народного руху. Після початку другого терміну роботи в ЄП Мурешан став заступником голови найбільшої групи в Європейському парламенті – Європейської народної партії. У 2019 році його обрали віцепрезидентом ЄНП. Що важливо, Мурешан є членом бюджетного комітету Європарламенту та очолює парламентську делегацію "Молдова – ЄС".



На початку червня 2023 року ми вже записували з паном Мурешаном обширне інтерв’ю – "Чи готова Молдова до вторгнення, а НАТО до членства України". Ознайомитися з ним можна за посиланням.

50 мільярдів для України – як працюватиме фонд

Європарламент підтримав ідею створення Ukrainian Facility, що передбачає 50 мільярдів євро для України на чотири роки. Як працюватиме цей фонд і як можна буде контролювати витрачання коштів?

Разом із Єврокомісією та Радою ЄС, яка представляє уряди всіх держав-членів, ми вирішили створити спеціальний фонд, присвячений саме Україні.

Цей інструмент створять шляхом ухвалення нового законодавчого акту аби чітко визначити, що нова сума грошей, а саме 50 мільярдів євро, буде виділена Україні протягом наступних чотирьох років для покриття потреб української держави.

1/3 грошей надійде у вигляді грантів, які Україна отримає від нас і ніколи не повинна буде їх повертати, а 2/3 коштів – у вигляді кредитів, але за дуже хорошими умовами. Їх потрібно буде повернути в довгостроковій перспективі, після закінчення війни, а відсоткова ставка буде дуже низькою.

Таким способом ми фактично створюємо цей спеціальний механізм, і гроші, які надходитимуть у вигляді грантів, в основному будуть надходити з бюджету Європейського Союзу.

Гроші, які надходитимуть у вигляді кредитів, Європейська комісія позичатиме на міжнародних ринках, передаватиме їх у розпорядження України, тому вони будуть трохи поза бюджетом.

Як ЄС контролюватиме використання коштів

А як Євросоюз буде контролювати використання цих грошей Україною?

Завжди, коли ми витрачаємо європейські гроші, ми хочемо переконатися, що європейські правила і європейські цінності дотримуються. Тому для нас дуже важливим буде дотримання демократичних стандартів в Україні.

Ми повинні переконатися, що українські державні інституції є сильними та незалежними, і кожна з них виконує свою місію. Ми хочемо переконатися, що європейські цінності, такі як верховенство права функціонує, а боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей відбуваються рішучими темпами.

Тому ми очікуємо, що Україна продовжить реформи, і ми очікуємо, що, зокрема, інституції, які відповідають за боротьбу з корупцією, боротьбу з відмиванням грошей, будуть активними.

Також ми очікуємо, що українські інституції співпрацюватимуть з європейськими інституціями та надаватимуть європейським інституціям доступ до інформації, аби слідчі Європейського бюро по боротьбі з шахрайством могли подивитися, як витрачаються кошти ЄС, і переконатися, що вони витрачаються належним чином .

. Так само ми очікуємо, що український парламент контролюватиме цей фонд і відіграватиме активну роль у забезпеченні того, щоб гроші доходили до тих людей, для яких вони призначені.

Однією з умов виділення цих 50 мільярдів євро є представлення плану відбудови українським урядом. В ЄС наполягають, що реконструкція має відбуватися за європейськими стандартами. Чи не могли б ви навести кілька прикладів?

Ці гроші частково підуть в українську казну, щоб уряд міг витрачати їх там, де буде потреба, аби забезпечити функціонування шкіл, лікарень та виплачувати зарплати й пенсії.

Також кошти будуть фінансуватися інвестиційні проєкти – ми будемо будувати школи, лікарні, зменшувати енергетичну залежність. Також ми хочемо переконатися, що державні установи, критична та цифрова інфраструктура будуть функціонувати.

Як будуть надходити гроші для України

Переглядаючи бюджет ЄС на 2024 рік, ми не бачимо там частки коштів для Ukrainian Facility. Будь ласка, поясніть, як саме буде здійснюватися фінансування?

Для прийняття бюджету Європейського Союзу потрібен час, і ми починаємо працювати над цим раніше, аби бюджет був прийнятий вчасно. Робота над бюджетом на наступний рік розпочалася в травні цього року, коли Європейська комісія представила проєкт бюджету на 2024 рік.

Після цього Єврокомісія презентувала Ukrainian Facility на 50 мільярдів євро для України, саме тому він не був включений до проєкту бюджету ЄС, але ми хочемо закласти ці гроші на довгостроковий період – до 2027 року. Саме тому паралельно з прийняттям річного бюджету, ми зараз переглядаємо довгостроковий бюджет, який ухвалили у 2020 році.

Ми маємо оновити його, аби переконатися, що ми матимемо більше грошей на безпеку, оборону, військову мобільність, боротьбу з нелегальною міграцією, кризою біженців, допомогу східним і південним сусідам Європейського Союзу. Тому як тільки цю реформу семирічного бюджету Європейського Союзу буде погоджено, ми включимо її в річний бюджет. Гроші для України будуть надходити в межах цієї реформи.