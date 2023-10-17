Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі. Кошти спрямують на відбудову України.

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Європарламент проголосував за виділення коштів Україні

Голосування відбулося у вівторок, 17 жовтня. Пропозицію підтримали 512 євродепутатів, 45 – проголосували проти. Тепер Європейська рада має сформувати спільну позицію, і після цього почнуться переговори між державами-членами ЄС.

Зазначимо, остаточне рішення має бути ухвалене до кінця 2023 року. На цю мить Євросоюз офіційно не ухвалив продовження фінансової допомоги для України на 2024 рік.

В Європарламенті назвали умови фінансової підтримки України

У Брюсселі розраховують, що Україна буде відбудовуватися згідно з європейськими стандартами, тому кошти з нової фінансової підтримки мають використовуватися розумно. До прикладу, європарламентарка Віола фон Крамон Таубадель заявила, що Україна має переходити до зеленої, сталої, цифрової та інклюзивної економіки. За її словами, у майбутньому Україна буде взірцем для інших країн.

Постійний доповідач в Європарламенті по Україні Міхаель Галер разом з тим наголосив, що український уряд має представити генеральний план відбудови із детальним списком реформ. Це також допоможе наблизити Україну до вступу в ЄС.

Разом з тим, у Європарламенті закликають Україну боротися з корупцією. Галер заявив, що європейські гроші мають використовувати належним чином, тому пропонує залучити українці до фінансового моніторингу. Членкиня бюджетного комітету ЄП Ейдер Гардіасабаль Рубіаль також наголосила, що Україна має зміцнити верховенство права та забезпечити незалежність судової влади, а також посилити прозорість і доступ громадськості до інформації.

Варто наголосити, що Європарламент працює над тим, аби долучити до реконструювання України заморожені російські активи. Лише за приблизними даними, в Європі заморожено близько 200 мільярдів євро російських активів.