Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона також підкреслила, що підозру отримав не лише Одарченко, а й інші нардепи.
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Виключення Одарченка з партії розглядатиме комісія
Як повідомила Шуляк, у "Слузі народу" вже створили керівний орган – дисциплінарну комісію, – яка буде розглядати виключення Одарченка. Відомо, що до складу комісії увійшло 5 осіб. Шуляк пояснила, що керівний орган має ініціювати розгляд цієї справи й дати відповідні рекомендації щодо виключення нардепа з партії.
Це дуже неприємно, але будемо дивитися, як будуть надалі розвиватися події. У нас в партії вже створений керівний орган… Дисциплінарна комісія, яка складається з п'яти осіб, буде давати відповідні рекомендації й висновки,
– повідомила Шуляк.
Вона також наголосила, що політична сила швидко реагує, коли мовиться про виключення нардепів з партії чи фракції. За словами Шуляк, якщо партію необхідно очищати від людей, які порушують законодавство, ми це будемо робити".
Одарченко підтвердив спілкування з Найємом
Вищий антикорупційний суд 22 листопада обирає запобіжний захід нардепу від "Слуги народу" та члену антикорупційного комітету Андрію Одарченку. На слуханні нардеп підтвердив, що дійсно спілкувався з головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом. Втім, Одарченко відкинув звинувачення, що намагався дати йому хабар.
Я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів, ми спілкувалися на різні теми, але я ніколи не озвучував жодних пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди. Ми спілкувалися виключно на тему виділення грошей у вигляді допомоги університету для його відновлення,
– заявив нардеп.
Крім того, Одарченко на засіданні заявив, що нібито Найєм особисто "попросив його навчити користуватися криптовалютним гаманцем". Ба більше, нардеп повідомив, що й сам "тільки нещодавно відкрив для себе криптогаманець, в якому навіть немає грошей".
Перший в Україні хабар у криптовалюті: що відомо
- Детективи САП та НАБУ 21 листопада повідомили про підозру чинному народному депутату Андрію Одарченку. Його викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України – Мустафі Найєму.
- За даними слідства, Одарченко висловив топпосадовцю пропозицію надати йому хабар за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Хабар нардеп планував дати у криптовалюті Bitcoin, що еквівалентно 50 тисячам доларів США.
- Детективи також встановили, що Одарченко перевів Найєму частину хабаря у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тисячам доларів США.