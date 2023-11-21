НАБУ і САП викрили чинного народного депутата, який також є власником великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції хабаря. За даними ЗМІ, мовиться про Сергія Лабазюка з групи За майбутнє.

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Що відомо про схему

У серпні 2023 року нардеп звернувся до віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3 – 5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Однак посадовці з Мінвідновлення вирішили викрити нардепа. Його компанії надали 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Після цього підозрювані передали посадовцям "відкат" у розмірі 150 тисяч доларів США. Кошти передали на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були заховані у китайській шкатулці.

Нардепу і його спільнику повідомили про підозру

Фактично, нардепа спіймали на гарячому. НАБУ та САП повідомили йому про підозру. Також про підозру повідомили його спільнику – керівнику суб'єкта господарювання. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

У САП зауважили, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з правоохоронцями та сприяли розслідуванню протиправних дій.

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