Как подорожал биткоин

Трамп намекнул на возможность создания стратегического резерва биткойнов по аналогии со стратегическим нефтяным резервом США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Стоимость биткойна достигла максимума в 106 533 доллара США, а позже снизилась до уровня 104 493 долларов, что на 3,1% превышает предыдущий показатель.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Другая популярная криптовалюта, эфир, подорожала на 1,2%, достигнув 3 952 долларов.

Мы находимся в зоне новых максимумов. Следующая цель для рынка – 110 тысяч долларов. Ожидаемая многими коррекция не состоялась из-за последних позитивных новостей,

– отметил аналитик Тони Сайкамор из компании IG.

Интерес инвесторов также вырос после включения компании MicroStrategy в индекс Nasdaq 100, что, вероятно, привлечет дополнительные инвестиции в компанию, известную своими крупными вложениями в биткоин.

Почему заявление Трампа повлияло на рост крипты

Биткойн и криптовалюты привлекли к себе внимание инвесторов, которые ожидают, что администрация Дональда Трампа может создать более благоприятные условия для их регулирования, что повышает доверие к этому виду активов.

Важно! Общая капитализация рынка криптовалют выросла почти вдвое с начала года, достигнув рекордных 3,8 триллиона долларов США

С начала года биткойн вырос в цене на 192%.

Интересно! По данным CoinGecko, по состоянию на июль правительства разных стран владели 2,2% общего предложения биткойнов. США принадлежат около 200 тысяч биткойнов, которые сейчас оцениваются в более чем 20 миллиардов долларов.

Среди других стран, владеющих значительными объемами криптовалюты, названы Китай, Великобритания, Бутан и Сальвадор, согласно данным BitcoinTreasuries.