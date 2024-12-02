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Як українці інвестують у криптоактиви

З результатів опитування організації CEO Club Ukraine, передає Incrypted, криптоактиви входять до топ-5 найпопулярніших позицій для інвестицій серед підприємців. Відтак кожен четвертий український бізнесмен вклав кошти в цей сектор у 2024 році.

Участь у дослідженні взяли понад 100 власників бізнесу з річним обігом від 10 мільйонів доларів і генеральних директорів компаній з обігом від 50 мільйонів доларів.

Їх запитували, у які активи вони інвестували кошти у 2024 році, та чи планують це зробити в найближчі шість місяців.

Відповідно до даних, на першому місці перебувають стартапи та перспективні проєкти – цю позицію обрали 37% респондентів. Водночас крім криптоактивів, у топ-5 входять ще й акції та облігації іноземних компаній, нерухомість в Україні та частки в інших компаніях.