Вартість найпопулярніших криптовалют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 2 грудня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:
- Bitcoin (BTC) – 95 тисяч доларів за монету (-1,99% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,59 тисячі доларів за монету (-2,92% за добу).
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Як українці інвестують у криптоактиви
З результатів опитування організації CEO Club Ukraine, передає Incrypted, криптоактиви входять до топ-5 найпопулярніших позицій для інвестицій серед підприємців. Відтак кожен четвертий український бізнесмен вклав кошти в цей сектор у 2024 році.
- Участь у дослідженні взяли понад 100 власників бізнесу з річним обігом від 10 мільйонів доларів і генеральних директорів компаній з обігом від 50 мільйонів доларів.
- Їх запитували, у які активи вони інвестували кошти у 2024 році, та чи планують це зробити в найближчі шість місяців.
Відповідно до даних, на першому місці перебувають стартапи та перспективні проєкти – цю позицію обрали 37% респондентів. Водночас крім криптоактивів, у топ-5 входять ще й акції та облігації іноземних компаній, нерухомість в Україні та частки в інших компаніях.