Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 4 ноября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,51 тысячи доллара за монету (-0,02% за сутки);

(BTC) – 68,51 тысячи доллара за монету (-0,02% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,45 тысячи доллара за монету (-0,3% за сутки).

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Биткойн на пороге достижения рекордного уровня

По информации от Bloomberg, курс биткойна может достичь рекордного уровня, который был в марте этого года, а именно почти 74 тысячи долларов за монету.

Дело в том, что в конце октября цифровой актив поднялся до 73 564 долларов в Нью-Йорке.

Такой всплеск связывают с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он использовал цифровые активы во время предвыборной кампании.

Напоминаем! Выборы президента в США пройдут во вторник, 5 ноября 2024 года. Одновременно с выборами президента будут избирать Палату представителей и Сенат.

Как написал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG Australia Pty, токен продолжает "увеличивать цену на победу Дональда Трампа на выборах". Поэтому по его словам, биткойну нужен длительный прорыв в более 70 000 долларов для того, чтобы повысить уверенность в том, что он может подняться выше мартовского рекорда.