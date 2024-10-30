Цена биткойна выросла

По состоянию на утро вторника биткойн вырос на 3,5% до 71 920 долларов. Более дешевые токены типа Ether и Dogecoin тоже подорожали.

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Биткойн стал тем, что некоторые называют "валютой Трампа", что связано с тем, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп включил цифровые активы в свою предвыборную стратегию. Текущие рынки прогнозов указывают на то, что Трамп лидирует, тогда как недавние опросы свидетельствуют о близкой борьбе с его оппоненткой от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис.

Напомним! Трамп пообещал сделать США столицей криптовалюты, тогда как Харрис – поддержать нормативную базу для отрасли.

В своем недавнем заявлении бывший президент Дональд Трамп объявил о намерении привлечь миллиардера Илона Маска к новой инициативе, направленной на сокращение государственных расходов. Инициатива, получившая название "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), происходит от популярной криптовалюты Dogecoin, в популяризации которой Маск сыграл значительную роль.

К концу ноября биткойн может достичь пика в 80 тысяч долларов, независимо от победителя на выборах.