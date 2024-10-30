Ціна біткойна зросла

Станом на ранок вівторка біткойн зріс на 3,5% до 71 920 доларів. Дешевші токени типу Ether та Dogecoin теж здорожчали.

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Біткойн став тим, що дехто називає "валютою Трампа", що пов'язано з тим, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп включив цифрові активи у свою передвиборчу стратегію. Поточні ринки прогнозів вказують на те, що Трамп лідирує, тоді як нещодавні опитування свідчать про близьку боротьбу з його опоненткою від Демократичної партії, віце-президентом Камалою Гарріс.

Нагадаємо! Трамп пообіцяв зробити США столицею криптовалюти, тоді як Гарріс – підтримати нормативну базу для галузі.

У своїй нещодавній заяві колишній президент Дональд Трамп оголосив про намір залучити мільярдера Ілона Маска до нової ініціативи, спрямованої на скорочення державних витрат. Ініціатива, що отримала назву "Департамент урядової ефективності" (DOGE), походить від популярної криптовалюти Dogecoin, в популяризації якої Маск відіграв значну роль.

До кінця листопада біткойн може досягти піку у 80 тисяч доларів, незалежно від переможця на виборах.