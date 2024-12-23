Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 23 грудня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 96,06 тисячі долара за монету (-1,02% за добу);

(BTC) – 96,06 тисячі долара за монету (-1,02% за добу); Ethereum (ETH) – 3,34 тисячі долара за монету (-1,54% за добу). Читайте також 5 криптовалют, які подорожчали найбільше у 2024 році: скільки можна було б на цьому заробити Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Що стало причиною різкого росту біткойна

На початку минулого тижня біткойн сягнув рекордної ціни в понад 106 тисяч доларів на фоні заяв Трампа щодо можливого створення стратегічного резерву, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зауважте! З початку 2024 року біткойн виріс в ціні аж на 192%.

Річ у тім, що адміністрація нового президента США може створити сприятливіші умови для регулювання криптовалюти. Відтак довіра інвесторів до цього виду активів росте.