Таку думку 24 Каналу озвучив професор університету імені Кеннеді та незалежний експерт нафтогазового ринку Борис Аронштейн. За його словами, з цими ідеями лідер Штатів живе вже 40 років та не збирається від них відмовлятися.

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"Трамп живе у власній бульбашці. У цій бульбашці є основні дві ідеї-фікс. Перша – це досягнення принаймні нульового торговельного балансу зі всіма країнами. Друге – це повернення так званої індустріалізації США. З цими двома ідеями-фікс він живе вже 40 років та відмовлятися від них не збирається", – сказав він.

Індустріалізація США неможлива

Борис Аронштейн переконаний, що індустріалізація Штатів нереальна. Наприклад, у Китаї також видобувають вугілля. На 90% цим займаються роботи, гірників як таких немає. Є люди, які керують цими роботами.

Якщо роботи та техніка будуть впроваджені тут, то ніяких нових робочих місць не вийде. Реіндустріалізація за Трампом – це повернення гірників у шахти, якщо говорити про вугільну промисловість. Але американський гірник отримує приблизно 100 тисяч доларів на рік. Уявіть ціну цього вугілля на нинішньому ринку,

– пояснив професор.

До слова, економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив, чим загрожує Владіміру Путіну загострення конфлікту США та Китаю. За його словами, тарифна війна Дональда Трампа може завдати серйозної шкоди Китаю, а це позначиться на Росії, яка має тісні економічні зв'язки з КНР.