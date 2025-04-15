Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор университета имени Кеннеди и независимый эксперт нефтегазового рынка Борис Аронштейн. По его словам, с этими идеями лидер Штатов живет уже 40 лет и не собирается от них отказываться.

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"Трамп живет в собственном пузыре. В этом пузыре есть основные две идеи-фикс. Первая – это достижение по крайней мере нулевого торгового баланса со всеми странами. Второе – это возвращение так называемой индустриализации США. С этими двумя идеями-фикс он живет уже 40 лет и отказываться от них не собирается", – сказал он.

Индустриализация США невозможна

Борис Аронштейн убежден, что индустриализация Штатов нереальна. Например, в Китае также добывают уголь. На 90% этим занимаются роботы, горняков как таковых нет. Есть люди, которые управляют этими роботами.

Если роботы и техника будут внедрены здесь, то никаких новых рабочих мест не получится. Реиндустриализация по Трампу – это возвращение горняков в шахты, если говорить об угольной промышленности. Но американский горняк получает примерно 100 тысяч долларов в год. Представьте цену этого угля на нынешнем рынке,

– объяснил профессор.

К слову, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил, чем грозит Владимиру Путину обострение конфликта США и Китая. По его словам, тарифная война Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб Китаю, а это скажется на России, которая имеет тесные экономические связи с КНР.