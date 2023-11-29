Повысят пенсии с декабря или нет

Последний раз пенсии для украинцев проиндексировали в марте 2023 года. Следовательно, в этом году больше повышения выплат не будет. Впрочем, в январе 2024 года все изменится.

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С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 до 2 361 гривны, согласно заложенным показателям в бюджете на следующий год.

Обратите внимание! Большинство социальных выплат, таких как пенсия, зависят от размера минимального прожиточного минимума. В 2024 году он будет составлять на одного человека 2 920 гривен.

Кроме того, размер максимальной пенсии в 2024 году составит 23 610 гривен. Это на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

Однако все же определенное увеличение пенсии в декабре будет для тех, кто достигнет определенного возраста. Речь идет о начислении возрастной надбавки, которая предоставляется всем пенсионерам.

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Налоговые проверки возвращаются

Известно, что с 1 декабря прекращает мораторий на налоговые проверки. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Важно! До конца следующего года проверки будут действовать только для определенных категорий бизнеса.

Сначала будут проверять бизнес, который продает подакцизные товары: алкоголь, сигареты, бензин.

Проверки будут касаться и азартных игр.

Также под проверки попадут те, кто предоставляет финансовые или платежные услуги, и иностранцы, которые имеют подразделения в Украине.

В то же время плательщиков единого налога I и II групп не будут проверять. В этот список добавили еще тех, кто зарегистрирован на временно оккупированной территории и был вынужден релоцироваться:

Херсонская область,

Донецкая область,

Луганская область

Запорожская область.

Новые правила на гуманитарку

Еще в начале сентября Кабмин принял новые правила ввоза гуманитарной помощи. Речь идет о том, что 1 декабря меняются правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Кроме того, вся информация о гуманитарке будет оцифрована в автоматизированной системе.

В Министерстве социальной политики сообщают о таких изменениях:

внедрение доступного электронного инструмента для учета гуманитарной помощи;

Организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, с помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи", смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию.

Обратите внимание! Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз. Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

введение удобной формы для автоматических отчетов, предусмотренных законодательством;

До 15 числа следующего за отчетным месяцем организация, которая завезла гуманитарную помощь должна сформировать в системе автоматический отчет. В нем она должна указать "статус" помощи, которую получила, раздана ли она, если да, то когда и где, если не роздана, есть ли остатки – это также указывается в отчете.

отмена гарантийных писем;

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет завозиться без необходимости в наличии гарантийного письма. Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Как будет работать система:

Пользователь должен зарегистрироваться в Автоматизированной системе с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП),

После этого получить номер в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

Внести перечень товаров, которые планируется завозить,

Сохранить уникальный код гуманитарной помощи,

Подать декларацию с уникальным кодом на таможню в электронной или бумажной форме,

А потом ввезти помощь, распределить ее и отчитываться.

Какие тарифы будут до конца зимы

Электроэнергия

Сейчас для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Напоминаем, что раньше население платило 1,44 гривны за киловатт-час (потребление ежемесячно меньше, чем 250 киловатт) и 1,68 гривны за киловатт-час (свыше 250 киловатт).

Заметьте! До завершения осенне-зимнего периода повышение тарифов не предусмотрено. А все заявления о повышении тарифов с 1 января, объясняют в Минэнерго, не соответствуют действительности.

В то же время по словам руководителя НКРЭКУ Константина Ущаповского в 2024 году, вероятно, будут проведены необходимые расчеты. Следовательно, если стоимость будут увеличивать, то где-то на 15% – примерно 3 гривны за киловатт-час.

Водоснабжение и водоотвод

Еще раньше о коммунальных платежах без изменений замечает и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавляет, что субсидии на отопительный сезон для населения будут проведены автоматически.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Тарифы на отопительный сезон остаются без изменений. Субсидии продолжаем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон.

Тарифы на газ

Стоимость для бытовых потребителей "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. Большинство украинцев пользуются услугами именно этого топливно-энергетического предприятия.

Кроме того, действие ВСО (возложение специальных обязанностей) продлили. А это значит, что стоимость газа до 15 апреля 2024 года не будет меняться.

Ситуация с субсидиями

Отопительный сезон в Украине начинается в октябре и продолжается до апреля. Следовательно, украинцы на этот период имеют право получить жилищную субсидию.

Когда назначается субсидия Если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, то семья может получить субсидию.

В прошлом году сумма помощи в отопительный сезон в среднем составляла 1 600 гривен. В этом году размер субсидии может увеличиться, ведь тариф на электроэнергию повысили.

Кроме того, из-за роста цен на уголь и дрова субсидии и льготы на твердое топливо в декабре покроют большую часть расходов.

Заметьте, что такая помощь рассчитывается в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от ее доходов.

Впрочем, можно не обращаться для определения размера субсидии на бытовое топливо в этом году в ПФУ.

Следовательно, если семье уже назначена субсидия на покупку печного топлива, новые выплаты перечислят автоматически.

Обратите внимание! Жилищные субсидии начислят автоматически на этот отопительный сезон тем домохозяйствам, которые получали помощь в сентябре 2023 года и тем, у кого размер субсидии составлял 0 гривен.

К слову, некоторым категориям украинцев все же придется повторно обращаться для назначения субсидии. Речь идет о тех, кто подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию, и о тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и тому подобное.

Назначение платежа для уплаты ЕН

С 1 декабря 2023 года для юридических и физических лиц (ФЛП) изменятся требования по назначению платежа для уплаты единого налога. Изменения коснутся назначения платежей. Следовательно, в декабре в реквизите платежек нужно указывать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Любопытно! Теперь обязательных полей будет 2. В то же время 1 поле – для плательщиков на единый счет (Дополнительная информация записи).

Если плательщик неправильно заполнит строку назначения платежа, то его не будут штрафовать, ведь за такие ошибки законодательством не предусмотрена ответственность.

Для того чтобы правильно заполнять назначение платежа, следует помнить, что:

для уплаты ЕН I и II групп – в поле под названием Назначение платежа следует указать 101 Единый налог за ноябрь 2023 года.

а за уплату ЕСВ – 101 ЕСВ за IV квартал 2023 года.

Какой будет зима в Украине

В интервью для NV заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что по итогам последних расчетов зима 2023 – 2024 годов в Украине будет теплой.

В декабре ожидается, что будет теплее на 2 – 3 градуса, чем в последние десятилетия. Специалист добавляет, что в течение месяца на значительной территории Украины может еще преобладать плюсовая температура воздуха.

Это не значит, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть достаточно продолжительными,

– объясняет Вера Балабух.

А вот в январе и феврале 2024 года средняя температура может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Поэтому сильные морозы будут маловероятными, кроме высокогорья Карпат. Скорее всего зима будет такой, как в прошлом году, а возможно и теплее.

Выходные и праздничные дни в декабре

В декабре выходные предусмотрены в субботу и воскресенье. Все потому, что в законе об организации трудовых отношений в условиях военного положения праздники, которые совпадают с субботой и воскресеньем во время войны, не переносятся на будни.

Следовательно, выходной день на Рождество Христово 25 декабря, который приходится на понедельник, отменен из-за военного положения.

Напоминаем, что ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября перешли на новый юлианский календарь с юлианского. Таким образом, большинство церковных дат будут отмечаться на 13 дней раньше. Изменения коснутся только неподвижных праздников, а Пасха и привязанные к этому празднику события будут сохраняться.

Еще один зимний праздник, День святого Николая, теперь будут праздновать не 19 декабря, а 6 декабря.

Кроме того, в этот день в Украине будут праздновать еще и государственный праздник – День Вооруженных Сил.

Что касается ярмарок и празднований на Рождество и Новый год, то в этом году столица Украины не будет проводить их. Впрочем, главная елка страны все же будет. Ее установят на Софиевской площади до 6 декабря.

Обратите внимание! Установка и украшение елки состоится за средства меценатов, как это было и в прошлом году. К слову, электроэнергию будут использовать также ограниченно.