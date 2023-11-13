Изменятся ли тарифы в 2023 году

До конца 2023 года увеличение тарифов не планируется. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время заседания правительства, объявил о том, что цена на коммунальные платежи будет оставаться без изменений, сообщает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Тарифы на отопительный сезон остаются прежними. Субсидии продолжаем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон. ПФУ все перечислит. Поддержим каждую семью, которая сейчас нуждается в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Следует понимать, что рост тарифов произошел из-за повреждения значительного количества коммунальных предприятий. Цена за тариф, которую платят украинцы сейчас, намного меньше реальной.

Почему могут вырасти тарифы

Пока есть такая возможность, тарифы будут оставаться без изменений, однако есть риски, которые нужно учитывать. Речь идет о вражеских обстрелах, нацеленных на повреждение украинской критической инфраструктуры.

В прошлом году россияне приступили к массированным обстрелам 10 октября. В этом году агрессор избрал другую тактику. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заметил, что враг накапливает ресурсы для новых атак, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Вероятно, россияне будут пытаться поражать значительное количество объектов одновременно. Новая волна восстановления энергосистемы и возможная потеря накопленных энергоресурсов могут стать причинами роста тарифов.