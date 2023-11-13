Чи зміняться тарифи у 2023 році

До кінця 2023 року збільшення тарифів не планується. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання уряду, оголосив про те, що ціна на, комунальні платежі залишатиметься без змін, повідомляє 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. ПФУ все перерахує. Підтримаємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги.

Потрібно розуміти, що зростання тарифів відбулося через пошкодження значної кількості комунальних підприємств. Ціна за тариф, яку платять українці зараз, набагато менша за реальну.

Чому можуть зрости тарифи

Поки є така можливість, тарифи залишатимуться без змін, однак є ризики, які потрібно враховувати. Йдеться про ворожі обстріли, що націлені на пошкодження української критичної інфраструктури

Минулого року росіяни розпочали масовані обстріли 10 жовтня. Цьогоріч агресор обрав іншу тактику. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зауважив, що ворог накопичує ресурси для нових атак, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

Вірогідно, росіяни намагатимуться уражати значну кількість об'єктів одночасно. Нова хвиля відбудови енергосистеми й, можлива, втрата накопичених енергоресурсів можуть стати причинами зростання тарифів.