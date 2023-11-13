Що відбувається на валютному ринку

Протягом минулого тижня на валютному ринку спостерігалися різнонаправлені тренди. Спочатку, під тиском конкуренції з боку безготівкових каналів купівлі валюти населенням готівковий курс гривні впевнено зміцнювався стверджує банкірка Анна Золотько, повідомляє 24 Канал.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мій погляд, цього тижня безготівковий курс долару на ВРУ буде помірно зростати. Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долару. Думаю, що цього тижня його вартість коливатиметься в межах коридору 37,4 – 37,9 гривень за долар.

Золотько пояснює, що завдяки конкуренції між банками, безготівковий курс як при купівлі в межах 50 000 грн, так і при придбанні валюти на депозит впевнено знижувався. На думку банкірки, це стало можливим здебільшого через впевнене зміцнення гривні на міжбанку, де більшу частину тижня вартість американського долара знаходилася поблизу позначки 36 гривень за долар.

Тренд на зміцнення курсу національної валюти на ВРУ був викликаний, з одного боку, зменшенням попиту з боку імпортерів, а з іншого – збільшенням пропозиції з боку експортерів,

– вважає Золотько.

У перші тижні після запровадження режиму керованої гнучкості імпортери максимально прискорили придбання валюти під контракти, а експортери, навпаки, намагалися притримати валютну виручку. Така поведінка, з огляду на підсилені девальваційні очікування, була цілком нормальною. Але прогнози не справдилися і на ринок почало надходити значно більше валюти від експортерів. Це яскраво демонструє статистика НБУ: загальний обсяг торгів на ВРУ на минулому тижні зменшився на 88 мільйонів, порівняно з попереднім показником.

В той самий час обсяг інтервенцій НБУ скоротився за аналогічний період на 174 мільйони доларів. Іншими словами, ринку для балансування попиту та пропозиції було потрібно набагато менше додаткової валюти від регулятора, ніж раніше. З таких умов, очевидно, розрахунковий показник "структурного дефіциту", який використовує НБУ в рамках стратегії керованої гнучкості, виявився більшим, ніж потребував ринок, що й призвело до зміцнення курсу на міжбанку.

Банкірка вважає, що цей тренд навряд чи буде довготривалим. За хвилею зміцнення обов’язкове настане етап зростання курсу долара й перші його ознаки почали з’являтися вже у п’ятницю. Це не означає, що гривня буде сильно девальвувати – йдеться лише про корекцію, що є частиною нормальної волатильності ринку.

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