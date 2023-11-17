Изменится ли тариф на электроэнергию

Константин Ущаповский рассказал у одном из своих интервью, что до завершения осенне-зимнего периода ни о каком повышении тарифов речь идти не может. Уже после 1 января будут произведены необходимые расчеты.

Читайте также Когда нужно производить поверку счетчиков

Константин Ущаповский Руководитель НКРЭКП Думаю, мы будем предлагать какие-нибудь решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения.

Также он сказал, что точных дат повышения тарифа на свет нет, но если и увеличивать стоимость, то где-то на 15% – примерно 3 гривны за киловатт-час.

На это ответило Минэнерго и обратилось к украинским СМИ с просьбой не распространять дезинформацию о повышении тарифов с 1 января.

В свою очередь Минэнерго обращается к украинским журналистам быть внимательными и не искажать информацию, особенно в таких важных и чувствительных для населения вопросах, как повышение тарифов,

– написали в министерстве.

Что сказал Галущенко

С июня 2023 года тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны. Герман Галущенко отметил, что ситуация с возможным увеличением коммуналки будет зависеть от того, как пройдет зима.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Давайте пройдем эту зиму, посмотрим ситуацию. Пока этот вопрос не обсуждается.

Значительную роль будет играть стабильность работы коммунальных предприятий, невзирая на все накопления и экспорт электроэнергии. Также он подчеркнул, что энергосистема Украины сильно пострадала из-за атаки россиян.