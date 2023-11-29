Підвищать пенсії з грудня чи ні
Востаннє пенсії для українців проіндексували у березні 2023 року. Відтак цьогоріч більше підвищення виплат не буде. Втім, у січні 2024 року все зміниться.
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З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 до 2 361 гривні, згідно з закладеними показниками у бюджеті на наступний рік.
Крім того, розмір максимальної пенсії у 2024 році становитиме 23 610 гривень. Це на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.
Однак все ж певне збільшення пенсії у грудні буде для тих, досягне певного віку. Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається усім пенсіонерам.
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Податкові перевірки повертаються
Відомо, що з 1 грудня припиняє дію мораторій на податкові перевірки. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
- Спершу перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари: алкоголь, сигарети, бензин.
- Перевірки стосуватимуться й азартних ігор.
- Також під перевірки потраплять ті, хто надає фінансові чи платіжні послуги, й іноземці, які мають підрозділи в Україні.
Водночас платників єдиного податку I та II груп не перевірятимуть. До цього списку додали ще тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території й був вимушений релокуватися:
- Херсонська область,
- Донецька область,
- Луганська область
- Запорізька область.
Нові правила на гуманітарку
Ще на початку вересня Кабмін ухвалив нові правила ввозу гуманітарної допомоги. Йдеться про те, що 1 грудня змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Крім того, уся інформація про гуманітарку буде оцифрована в автоматизованій системі.
У Міністерстві соціальної політики повідомляють про такі зміни:
- впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги;
Організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію.
- запровадження зручної форми для автоматичних звітів, що передбачені законодавством;
До 15 числа наступного за звітним місяцем організація, яка завезла гуманітарну допомогу має сформувати в системі автоматичний звіт. У нього вона має вказати "статус" допомоги, яку отримала, чи вона роздана, якщо так, то коли й де, якщо не роздана, чи є залишки – це також вказується у звіті.
- скасування гарантійних листів;
Це означає, що гуманітарна допомога для військових буде завозитись без потреби у наявності гарантійного листа. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.
Як працюватиме система:
- Користувач має зареєструватись в Автоматизованій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП),
- Після цього отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,
- Внести перелік товарів, які планується завозити,
- Зберегти унікальний код гуманітарної допомоги,
- Подати декларацію з унікальним кодом на митницю в електронній або паперовій формі,
- А згодом ввезти допомогу, розподілити її та звітувати.
Які тарифи будуть до кінця зими
- Електроенергія
Зараз для індивідуальних та колективних побутових споживачів тариф на світло складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Нагадуємо, що раніше населення платило 1,44 гривні за кіловат-годину (споживання щомісяця менше, ніж 250 кіловатів) та 1,68 гривні за кіловат-годину (понад 250 кіловатів).
Водночас за словами керівника НКРЕКП Костянтина Ущаповського у 2024 році, ймовірно, будуть проведені потрібні розрахунки. Тож, якщо вартість будуть збільшувати, то десь на 15% – приблизно 3 гривні за кіловат-годину.
- Водопостачання та водовідведення
Ще раніше про комунальні платежі без змін зауважує й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додає, що субсидії на опалювальний сезон для населення проведуть автоматично.
Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон.
- Тарифи на газ
Вартість для побутових споживачів "Нафтогазу "складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Більшість українці користуються послугами саме цього паливно-енергетичного підприємства.
Крім того, дія ПСО (покладання спеціальних обов'язків) продовжили. А це означає, що вартість газу до 15 квітня 2024 року не змінюватиметься.
Ситуація з субсидіями
Опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні та триває до квітня. Тож українці на цей період мають право отримати житлову субсидію.
Коли призначається субсидія
Якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини, то сім'я може отримати субсидію.
Торік сума допомоги в опалювальний сезон в середньому складала 1 600 гривень. Цьогоріч розмір субсидії може зрости, адже тариф на електроенергію підвищили.
Крім того, через зростання цін на вугілля та дрова субсидії та пільги на тверде паливо у грудні покриють більшу частину витрат.
- Зауважте, що така допомога розраховується в індивідуальному порядку для кожної сім'ї залежно від її доходів.
- Проте можна не звертатися для визначення розміру субсидії на побутове паливо цього року до ПФУ.
- Тож якщо сім'ї вже призначено субсидію на купівлю пічного палива, нові виплати перерахують автоматично.
До слова, деяким категоріям українців все ж доведеться повторно звертатися для призначення субсидії. Йдеться про тих, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію, й про тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.
Призначення платежу для сплати ЄП
З 1 грудня 2023 року для юридичних та фізичних осіб (ФОП) зміняться вимоги щодо призначення платежу для сплати єдиного податку. Зміни торкнуться призначення платежів. Тому у грудні у реквізиті платіжок потрібно зазначати:
- код сплати податків та ЄСВ;
- назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.
Якщо ж платник неправильно заповнить рядок призначення платежу, то його не штрафуватимуть, адже за такі помилки законодавством не передбачена відповідальність.
Для того, щоб правильно заповнювати призначення платежу, варто пам'ятати, що:
- для сплати ЄП I та II груп – у полі під назвою Призначення платежу потрібно зазначити 101 Єдиний податок за листопад 2023 року.
- а за сплату ЄСВ – 101 ЄСВ за IV квартал 2023 року.
Якою буде зима в Україні
В інтерв'ю для NV завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що за підсумком останніх розрахунків зима 2023 – 2024 років в Україні буде теплою.
В грудні очікується, що буде тепліше на 2 – 3 градуси, ніж за останні десятиріччя. Фахівчиня додає, що протягом місяця на значній території України може ще переважати плюсова температура повітря.
Це не означає, що морозу не буде взагалі, просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими,
– пояснює Віра Балабух.
А от в січні та лютому 2024 році середня температура може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. Тож сильні морози будуть малоймовірними, окрім високогір'я Карпат. Швидше за все зима буде такою, як торік, а можливо й теплішою.
Вихідні та святкові дні у грудні
У грудні вихідні передбачені у суботу та неділю. Все через те, що у законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану свята, які збігаються з суботою та неділею під час війни, не переносяться на будні.
- Тому вихідний день на Різдво Христове 25 грудня, який припадає на понеділок, скасовано через воєнний стан.
- Ще одне зимове свято, День святого Миколая, тепер святкуватимуть не 19 грудня, а 6 грудня.
- Крім того, у цей день в Україні святкуватимуть ще й державне свято – День Збройних Сил.
Щодо ярмарків та святкувань на Різдво та Новий рік, то цьогоріч столиця України не проводитиме їх. Втім, головна ялинка країни все ж буде. Її встановлять на Софіївській площі до 6 грудня.