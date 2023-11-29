Підвищать пенсії з грудня чи ні

Востаннє пенсії для українців проіндексували у березні 2023 року. Відтак цьогоріч більше підвищення виплат не буде. Втім, у січні 2024 року все зміниться.

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З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 до 2 361 гривні, згідно з закладеними показниками у бюджеті на наступний рік.

Зверніть увагу! Більшість соціальних виплат, як-от пенсія, залежать від розміру мінімального прожиткового мінімуму. У 2024 році він становитиме на одну особу 2 920 гривень.

Крім того, розмір максимальної пенсії у 2024 році становитиме 23 610 гривень. Це на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Однак все ж певне збільшення пенсії у грудні буде для тих, досягне певного віку. Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається усім пенсіонерам.

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Податкові перевірки повертаються

Відомо, що з 1 грудня припиняє дію мораторій на податкові перевірки. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Важливо! До кінця наступного року перевірки діятимуть тільки для певних категорій бізнесу.

Спершу перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари: алкоголь, сигарети, бензин.

Перевірки стосуватимуться й азартних ігор.

Також під перевірки потраплять ті, хто надає фінансові чи платіжні послуги, й іноземці, які мають підрозділи в Україні.

Водночас платників єдиного податку I та II груп не перевірятимуть. До цього списку додали ще тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території й був вимушений релокуватися:

Херсонська область,

Донецька область,

Луганська область

Запорізька область.

Нові правила на гуманітарку

Ще на початку вересня Кабмін ухвалив нові правила ввозу гуманітарної допомоги. Йдеться про те, що 1 грудня змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Крім того, уся інформація про гуманітарку буде оцифрована в автоматизованій системі.

У Міністерстві соціальної політики повідомляють про такі зміни:

впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги;

Організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію.

Зверніть увагу! Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж. Декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, процес ввезення таких вантажів спрощено.

запровадження зручної форми для автоматичних звітів, що передбачені законодавством;

До 15 числа наступного за звітним місяцем організація, яка завезла гуманітарну допомогу має сформувати в системі автоматичний звіт. У нього вона має вказати "статус" допомоги, яку отримала, чи вона роздана, якщо так, то коли й де, якщо не роздана, чи є залишки – це також вказується у звіті.

скасування гарантійних листів;

Це означає, що гуманітарна допомога для військових буде завозитись без потреби у наявності гарантійного листа. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Як працюватиме система:

Користувач має зареєструватись в Автоматизованій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП),

Після цього отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,

Внести перелік товарів, які планується завозити,

Зберегти унікальний код гуманітарної допомоги,

Подати декларацію з унікальним кодом на митницю в електронній або паперовій формі,

А згодом ввезти допомогу, розподілити її та звітувати.

Які тарифи будуть до кінця зими

Електроенергія

Зараз для індивідуальних та колективних побутових споживачів тариф на світло складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Нагадуємо, що раніше населення платило 1,44 гривні за кіловат-годину (споживання щомісяця менше, ніж 250 кіловатів) та 1,68 гривні за кіловат-годину (понад 250 кіловатів).

Зауважте! До завершення осінньо-зимового періоду підвищення тарифів не передбачено. А усі заяви про підвищення тарифів з 1 січня, пояснюють в Міненерго, не відповідають дійсності.

Водночас за словами керівника НКРЕКП Костянтина Ущаповського у 2024 році, ймовірно, будуть проведені потрібні розрахунки. Тож, якщо вартість будуть збільшувати, то десь на 15% – приблизно 3 гривні за кіловат-годину.

Водопостачання та водовідведення

Ще раніше про комунальні платежі без змін зауважує й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додає, що субсидії на опалювальний сезон для населення проведуть автоматично.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон.

Тарифи на газ

Вартість для побутових споживачів "Нафтогазу "складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Більшість українці користуються послугами саме цього паливно-енергетичного підприємства.

Крім того, дія ПСО (покладання спеціальних обов'язків) продовжили. А це означає, що вартість газу до 15 квітня 2024 року не змінюватиметься.

Ситуація з субсидіями

Опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні та триває до квітня. Тож українці на цей період мають право отримати житлову субсидію.

Коли призначається субсидія Якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини, то сім'я може отримати субсидію.

Торік сума допомоги в опалювальний сезон в середньому складала 1 600 гривень. Цьогоріч розмір субсидії може зрости, адже тариф на електроенергію підвищили.

Крім того, через зростання цін на вугілля та дрова субсидії та пільги на тверде паливо у грудні покриють більшу частину витрат.

Зауважте, що така допомога розраховується в індивідуальному порядку для кожної сім'ї залежно від її доходів.

Проте можна не звертатися для визначення розміру субсидії на побутове паливо цього року до ПФУ.

Тож якщо сім'ї вже призначено субсидію на купівлю пічного палива, нові виплати перерахують автоматично.

Зверніть увагу! Житлові субсидії нарахують автоматично на цей опалювальний сезон тим домогосподарствам, які отримували допомогу у вересні 2023 року та тим, у кого розмір субсидії становив 0 гривень.

До слова, деяким категоріям українців все ж доведеться повторно звертатися для призначення субсидії. Йдеться про тих, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію, й про тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Призначення платежу для сплати ЄП

З 1 грудня 2023 року для юридичних та фізичних осіб (ФОП) зміняться вимоги щодо призначення платежу для сплати єдиного податку. Зміни торкнуться призначення платежів. Тому у грудні у реквізиті платіжок потрібно зазначати:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Цікаво! Тепер обов’язкових полів буде 2. Водночас 1 поле – для платників на єдиний рахунок (Додаткова інформація запису).

Якщо ж платник неправильно заповнить рядок призначення платежу, то його не штрафуватимуть, адже за такі помилки законодавством не передбачена відповідальність.

Для того, щоб правильно заповнювати призначення платежу, варто пам'ятати, що:

для сплати ЄП I та II груп – у полі під назвою Призначення платежу потрібно зазначити 101 Єдиний податок за листопад 2023 року.

а за сплату ЄСВ – 101 ЄСВ за IV квартал 2023 року.

Якою буде зима в Україні

В інтерв'ю для NV завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що за підсумком останніх розрахунків зима 2023 – 2024 років в Україні буде теплою.

В грудні очікується, що буде тепліше на 2 – 3 градуси, ніж за останні десятиріччя. Фахівчиня додає, що протягом місяця на значній території України може ще переважати плюсова температура повітря.

Це не означає, що морозу не буде взагалі, просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими,

– пояснює Віра Балабух.

А от в січні та лютому 2024 році середня температура може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. Тож сильні морози будуть малоймовірними, окрім високогір'я Карпат. Швидше за все зима буде такою, як торік, а можливо й теплішою.

Вихідні та святкові дні у грудні

У грудні вихідні передбачені у суботу та неділю. Все через те, що у законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану свята, які збігаються з суботою та неділею під час війни, не переносяться на будні.

Тому вихідний день на Різдво Христове 25 грудня, який припадає на понеділок, скасовано через воєнний стан.

Нагадуємо, що ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня перейшли на новоюліанський календар з юліанського. Відтак більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше. Зміни торкнуться лише нерухомих свят, а Великдень й прив'язані до цього свята події, зберігатимуться.

Ще одне зимове свято, День святого Миколая, тепер святкуватимуть не 19 грудня, а 6 грудня.

Крім того, у цей день в Україні святкуватимуть ще й державне свято – День Збройних Сил.

Щодо ярмарків та святкувань на Різдво та Новий рік, то цьогоріч столиця України не проводитиме їх. Втім, головна ялинка країни все ж буде. Її встановлять на Софіївській площі до 6 грудня.

Зверніть увагу! Встановлення та прикрашання ялинки відбудеться за кошти меценатів як це було й минулого року. До слова, електроенергію використовуватимуть також обмежено.