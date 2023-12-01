На что повлияет новое решение НБУ

В НБУ считают, что отмена ограничений поможет стабилизировать украинский финансовый рынок. Такое решение регулятора должно минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

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НБУ ввел и другие нововведения. В частности, Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешили переводить средства за границу, если назначением средств являются:

возмещение и компенсация расходов в соответствии с договором страхования;

перестрахование личности;

компенсация расходов ЭКА;

заключение договоров о страховании с иностранными страховыми компаниями.

Также в новом решении НБУ говорится о расширении перечня услуг оплаты, в частности, предоставления разрешения на трансграничные переводы. Совершать такого рода операции могут все украинцы, включая участников боевых действий, которые находятся на лечении или реабилитации за рубежом, в результате полученных травм во время военных действий.

Нужно отметить, что разрешение на оплату касается и переводов, обеспечивающих обучение и надлежащие условия проживания студентов за пределами Украины. Речь идет о таких возможных платежах: