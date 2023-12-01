На що вплине нове рішення НБУ

У НБУ вважають, що скасування обмежень допоможе стабілізувати український фінансовий ринок. Таке рішення регулятора має мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами.

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НБУ ввів і інші зміни. Зокрема Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволили переказувати кошти за кордон, якщо призначенням коштів є:

відшкодування та компенсація витрат, відповідно до договору страхування;

перестрахування особи;

компенсація витрат ЕКА;

укладання договорів про страхування з іноземними страховими компаніями.

Також у новому рішенні НБУ йдеться про розширення переліку послуг оплати, зокрема надання дозволу на транскордонні перекази. Здійснювати такого роду операції можуть усі українці, включно з учасниками бойових дій, які перебувають на лікуванні чи реабілітації за кордоном, внаслідок отриманих травм під час військових дій.

Варто зазначити, що дозвіл на оплату стосується і переказів, які мають забезпечити навчання та належні умови проживання студентів за межами України. Йдеться про такі можливі платежі: