НБУ переходит к управляемой гибкости курса

Управляемая гибкость предполагает, что НБУ и дальше будет контролировать валютный рынок и компенсировать дефицит иностранной валюты. Это позволит курсу колебаться в обе стороны, но без кардинальных изменений.

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Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса,

– говорится в сообщении банка.



Официальный курс при таком режиме будет формироваться с учетом операций на межбанковском валютном рынке.

Что изменится на наличном рынке

Граждане смогут продавать и покупать наличные деньги по старым правилам. Целью регулятора является минимизировать разницу между наличным и официальным курсом. К слову, карточный курс тоже не изменится.

Монетарная политика НБУ по-прежнему будет сконцентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.

– добавили в НБУ.

Напомним! Переход к управляемой гибкости является одним из этапов реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большему гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию.

Благодаря чему НБУ удалось перейти к управляемой гибкости

Ввести управляемую гибкость курса удалось благодаря формированию надлежащих предпосылок:

снижение инфляции с 26,6% до 8,6%;

улучшение курсовых ожиданий среди респондентов;

устойчивость валютного рынка;

высокий уровень международных валютных резервов Украины – более 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 сентября;

привлекательные и популярные ставки по гривневым депозитам.

В НБУ добавили, что таких результатов удалось добиться благодаря вовлечению в процесс международных экспертов и учету мирового опыта.

Курс доллара 2 октября

За выходные курс доллара не сильно изменился. Например, в обменниках валюта выросла на 8 – 11 копеек, а вот на черном рынке покупка выросла на 4 копейки.