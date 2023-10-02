НБУ переходить до керованої гнучкості курсу
Керована гнучкість передбачає, що НБУ і надалі контролюватиме валютний ринок та компенсуватиме дефіцит іноземної валюти. Це дозволить курсу коливатися у два боки, але без кардинальних змін.
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Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу,
– йдеться у повідомленні банку.
Офіційний курс при такому режимі формуватиметься з огляду на операції на міжбанківському валютному ринку.
Що зміниться на готівковому ринку
Громадяни зможуть продавати та купувати готівку за старими правилами. Метою регулятора є мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсами. До слова картковий курс теж не зміниться.
Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції,
– додали у НБУ.
Завдяки чому НБУ вдалося перейти до керованої гнучкості
Запровадити керовану гнучкість курсу вдалося завдяки формуванню належних передумов:
- зниження інфляції з 26,6% до 8,6%;
- покращення курсових очікувань серед респондентів;
- стійкість валютного ринку;
- високий рівень міжнародних валютних резервів України – понад 40 мільярдів доларів станом на 1 вересня;
- привабливі та популярні ставки за гривневими депозитами.
У НБУ додали, що таких результатів вдалося досягти завдяки залученню до процесу міжнародних експертів та врахуванню світового досвіду.
Курс долара 2 жовтня
За вихідні курс долара не сильно змінився. Наприклад в обмінниках валюта зросла на 8 – 11 копійок, а от на чорному ринку купівля зросла на 4 копійки.
- У банках: купівля – 37,5 гривні, продаж – 38,2 гривні;
- В обмінниках: купівля – 37,72 гривні, продаж – 38,17 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38 гривень, продаж – 38,1 гривні.