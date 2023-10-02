НБУ переходить до керованої гнучкості курсу

Керована гнучкість передбачає, що НБУ і надалі контролюватиме валютний ринок та компенсуватиме дефіцит іноземної валюти. Це дозволить курсу коливатися у два боки, але без кардинальних змін.

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Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу,

– йдеться у повідомленні банку.



Офіційний курс при такому режимі формуватиметься з огляду на операції на міжбанківському валютному ринку.

Що зміниться на готівковому ринку

Громадяни зможуть продавати та купувати готівку за старими правилами. Метою регулятора є мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсами. До слова картковий курс теж не зміниться.

Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції,

– додали у НБУ.

Нагадаємо! Перехід до керованої гнучкості є одним із етапів реалізації Стратегії помʼякшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Завдяки чому НБУ вдалося перейти до керованої гнучкості

Запровадити керовану гнучкість курсу вдалося завдяки формуванню належних передумов:

зниження інфляції з 26,6% до 8,6%;

покращення курсових очікувань серед респондентів;

стійкість валютного ринку;

високий рівень міжнародних валютних резервів України – понад 40 мільярдів доларів станом на 1 вересня;

привабливі та популярні ставки за гривневими депозитами.

У НБУ додали, що таких результатів вдалося досягти завдяки залученню до процесу міжнародних експертів та врахуванню світового досвіду.

Курс долара 2 жовтня

За вихідні курс долара не сильно змінився. Наприклад в обмінниках валюта зросла на 8 – 11 копійок, а от на чорному ринку купівля зросла на 4 копійки.