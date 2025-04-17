У скільки обійдеться великодній кошик за кордоном

24 Канал проаналізував ціни у країнах, де найбільше українських біженців, за допомогою сайту Numbeo, щоб зʼясувати, у скільки обійдеться накрити стіл на цьогорічне свято.

До теми Від бюджетних до розкішних варіантів: які ціни на паски до Великодня

Де у Європі найбільше українців Як повідомляють в Як повідомляють в Eurostat , станом на січень 2025 року в країнах Євросоюзу перебувають майже 4,3 мільйона громадян третіх країн, які залишили Україну через російську агресію. Найбільше біженців з України прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Довідка. Для порівняння можна взяти дані щодо цін на типові продукти великоднього кошика, що потрапляють на святковий стіл у Великдень: яйця, м'ясо, вино та овочі з фруктами.

Чи дорогі продукти в Німеччині

Якщо порівнювати вартість продуктів в Україні з аналогічними в Німеччині, то накрити великодній стіл тут виявиться набагато дорожче:

Найдорожче для німців обійдеться куряче філе, яке коштує 12,27 євро за кілограм. Далі у списку найдорожчих продуктів іде вино середнього класу, яке коштуватиме вже 5 євро за пляшку. А за 12 яєць треба буде віддати 3,33 євро.

За кіло помідорів – 4,19 євро, за кіло цибулі – 1,40 євро, за головку салату – 1,63 євро. Водночас картопля коштуватиме найдешевше – 1,37 євро за кілограм.

Банани обійдуться в 1,58 євро за кілограм, апельсини – 1,98 євро за кілограм.

Загалом продуктовий кошик обійдеться в 32,75 євро, що за курсом НБУ станом на 17 квітня становить 1533,35 євро.

Ціни у Польщі

За 12 штук яєць в Польщі треба віддати десь 2,88 євро, що дешевше аніж в Німеччині, але дорожче, аніж в Україні.

Найдорожчими продуктами на столі вже традиційно буде м'ясо та вино: за кіло курячого філе доведеться віддати 5,65 євро, а за пляшку вина середнього класу – 5,82 євро.

Серед овочів дорого можуть обійтися помідори, які коштують 2,53 євро за кілограм. Головка салату обійдеться в 1,13 євро.

А от цибуля та картопля вийдуть найдешевшими – 0,99 євро та 0,82 євро за кілограм відповідно.

Банани коштуватимуть за кіло 1,51 євро, апельсини – 1,57 євро.

Для поляків усі продукти обійдуться в суму майже 23 євро, що становить 1 072,17 гривні.

Яка вартість продуктів у Чехії

Для того, щоб запекти куряче філе на святковий стіл, чехам доведеться заплатити 7,86 євро за кілограм м'яса. А за 12 штук яєць – 2,68 євро.

Водночас пляшка вина обійдеться в 5,98 євро.

Кілограм помідорів коштуватиме 2,93 євро, цибуля – в 0,98 євро, картопля – 1,18 євро, а головка салату – в 1,26 євро.

Фрукти обійдуться трішки дорожче, аніж овочі: банани – по 1,53 євро за кіло, апельсини – по 1,88 євро за кіло.

Отже, загальна сума за всі продукти становитиме 26,28 євро, що трішки дорожче, аніж у Польщі. Водночас у гривнях це складе 1230,42 гривні.

Найекономніше – в Україні

Якщо говорити про базовий набір продуктів, то в Україні все коштує не дуже дорого порівняно з іншими країнами Європи:

Найдорожчим продуктом до столу стане пляшка вина, що коштує десь 4,26 євро, або 199 гривень.

Водночас за 12 яєць, які є одним із головних атрибутів Великодня, доведеться віддати 1,48 євро, або 69,29 гривні. А кіло курячого філе коштуватиме 3,56 євро (десь 166,67 гривні).

Фрукти, зокрема банани та апельсини, які часто кладуть до великоднього кошика, коштуватимуть близько 1,35 – 1,43 євро, тобто 63 – 67 гривень за кіло.

Інгредієнти для легкого весняного салату: помідори коштуватимуть за кілограм 1,88 євро (88 гривень), кіло цибулі – 0,52 євро (24,34 гривні), а головка салату – 1,11 євро (51,97 гривні).

Водночас картопля обійдеться в 0,55 євро за кілограм (25,75 гривні).

Для українців, які святкуватимуть Великдень вдома, базовий продуктовий кошик обійдеться найдешевше, ніж в інших країнах, – в суму 16,14 євро, тобто десь у 755 гривень.

Важливо! Під час оцінювання вартості продуктів до столу варто зважати не лише на ціни, але й на середню зарплату в країні. Отже, продуктовий базовий набір у Німеччині чи Чехії може здаватися дорогим у перерахунку на гривні, однак якщо порівняти його з місцевими доходами, то це може бути менш відчутно, аніж для українців в Україні.