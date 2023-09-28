Прогнози по гривневим депозитам

Як і минулого тижня, новим головним трендом, окрім зниження ставок за вкладами в національній валюті, є зростання частки гривневих депозитів на термін від 3 до 6 місяців Власне цього року на ринку спостерігається "друга хвиля" популярності такого формату збережень.

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Причина поширеності таких вкладів полягає у відносно короткому терміну помноженому на високий чистий прибуток. Очікується, що за підсумками жовтня депозити на цей термін складуть до 60 – 65% від загальної кількості. Банкір Дмитро Замотаєв у розмові з 24 Каналом пояснив, які зміни відбудуться у депозитних ставках у валютних та гривневих вкладеннях.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Середній розмір ставок за гривневими вкладами від 3 до 6 місяців скоротився до 15% річних, а депозитні відсоткові нарахування за вкладами терміном розміщення 9 – 12 місяців до 14,8% з проєкцією до подальшого зниження до 14% в середині жовтня.

Замотаєв наголошує що зниження ставок за депозитами не означає зменшення "чистого" прибутку. Так НБУ покращив інфляційний прогноз з 10,8% до 8,6% у річному вимірі (тобто інфляція за очікуваннями регулятора у річному вимірі має скоротитися ще на понад 2%).

Вкладникам не варто турбуватися про рівень прибутку, адже наразі гривневі депозити є дуже ефективним і інструментом для отримання максимального прибутку, який складає в середньому 4 – 5%. При цьому прибуток за валютними депозитами не перевищує 3 – 3,5% річних.

– акцентує Замотаєв

Що відбувається з валютними депозитами

Банкір вважає, що наступного тижня глобальні зміни в цьому сегменті малоймовірні. Як і протягом вересня середні ставки за доларовими депозитами не перевищать 2,5% (максимальні склали 3,3%), а середні ставки за вкладами у євро залишаться на рівні 2% (максимальні ставки зараз складають 2,3%, але з повільною проєкцією до рівня 2,5%).

Можна сказати, що кульмінація перегляду ставок в сегменті валютних депозитів залишилася в минулому: більшість банків, що зробили акцент на розвитку саме валютних вкладів, вже їх переглянули та сформували нові. На думку Замотаєва, у найближчі 2 – 3 тижні зміни будуть малопомітними.

Таким чином, наступного тижня триватиме тренд за зниження ставок за гривневими вкладами. За словами банкіра, інші зміни в сегменті депозитів навряд чи можливі.

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