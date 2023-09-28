Розмір української пенсії

Розмір пенсії визначається відповідно до зарплати, яку отримувала особа, її стану здоров'я та віку. Аби збільшити суму пенсійних виплат громадянин може оформити собі надбавки.

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Які пенсії отримують українці зараз:

0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – більш як 10 000 гривень.

Деякі надбавки нараховуються автоматично і додаються до пенсії, інші потрібно оформлювати через ПФУ в індивідуальному порядку. Які доплати можна отримати зараз:

Вікові

Така надбавка надається автоматично. Громадяни від 70 до 74 років включно можуть отримати 300 гривень. Якщо особі виповнилося від 75 до 79 років включно – 456 гривень. Коли громадян має вік від 80 років, він може отримати 579 гривень.

Для військових

Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона має право отримувати 25% від суми прожиткового мінімуму до своєї пенсії, зараз це – 523,25 гривні.

Зверніть увагу! Учасники бойових дій мають отримувати пенсію не менш як 210% від прожиткового мінімуму тобто 4 395,3 гривні.

За станом здоров'я

Доплату у розмір 837 гривень можуть отримати особи, якщо вони:

старше 80 років і проживають самостійно;

не мають близьких працездатних родичів і та не можуть себе фінансово забезпечити;

потребують особливого догляду.

Для оформлення цієї виплати потрібно написати заяву у ПФУ.

За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує та забезпечує дитину, він може отримати додаткові 150 гривень до пенсії. Щоб мати ці виплати, потрібно довести, що неповнолітня особа проживає на території заявника.