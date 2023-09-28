Перерахунок субсидій у жовтні

З жовтня по квітень триває опалювальний сезон. Саме в цей час відбувається перерахунок і, відповідне, зростання субсидій. Пільги збільшуються пропорційно до ціни комуналки.

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Кому перерахують субсидію автоматично:

  • тим, хто отримав нульові пільги у неопалювальний сезон;
  • громадяни, які оформили субсидію під час літнього періоду.

Хто має написати заяву про поновлення пільг:

  • особи, у яких змінився соціальний статус, місце проживання чи дохід;
  • ті, хто раніше писав заяву-прохання про тимчасове припинення надання субсидії.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії, громадяни мають підпадати під певні вимоги. Пільги на оплату комунальних платежів надаються, якщо платіжки перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Йдеться про людей які проживають у конкретно вказаному приміщенні, а не прописані там.

Які документи необхідні для оформлення субсидії:

  • заява;
  • декларація про доходи;
  • посвідчення особи;
  • свідоцтво про право власності або договір оренди.
Оформити пільги можна у ПФУ або ЦНАПі. ВПО можуть не надавати документ про місце проживання, достатньо довідки про статус переселенця.