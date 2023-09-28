Пересчет субсидий в октябре
С октября по апрель длится отопительный сезон. Именно в это время происходит перерасчет и, соответственно, рост субсидий. Льготы увеличиваются пропорционально цене коммуналки.
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Кому перечислят субсидию автоматически:
- тем, кто получил нулевые льготы в неотапливаемый сезон;
- гражданам, оформившим субсидию в летний период.
Кто должен написать заявление о возобновлении льгот:
- лица, у которых изменился социальный статус, местожительство или доход;
- те, кто ранее писал заявление-просьбу о временном прекращении предоставления субсидии.
Как оформить субсидию
Для получения субсидии граждане должны подпадать под определенные требования. Льготы на оплату коммунальных платежей предоставляются если платежки превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Речь идет о людях, проживающих в конкретно указанном помещении, а не прописанных там.
Какие документы необходимы для оформления субсидии:
- заявление;
- декларация о доходах;
- удостоверение личности;
- свидетельство о праве собственности или договоре аренды.