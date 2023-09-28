Пересчет субсидий в октябре

С октября по апрель длится отопительный сезон. Именно в это время происходит перерасчет и, соответственно, рост субсидий. Льготы увеличиваются пропорционально цене коммуналки.

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Кому перечислят субсидию автоматически:

тем, кто получил нулевые льготы в неотапливаемый сезон;

гражданам, оформившим субсидию в летний период.

Кто должен написать заявление о возобновлении льгот:

лица, у которых изменился социальный статус, местожительство или доход;

те, кто ранее писал заявление-просьбу о временном прекращении предоставления субсидии.

Как оформить субсидию

Для получения субсидии граждане должны подпадать под определенные требования. Льготы на оплату коммунальных платежей предоставляются если платежки превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Речь идет о людях, проживающих в конкретно указанном помещении, а не прописанных там.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

заявление;

декларация о доходах;

Обратите внимание! Комиссия будет проверять ваши счета, если у вас найдут скрытый доход, льготы автоматически отменят.

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности или договоре аренды.

Оформить льготы можно в ПФУ или ЦНАПе. ВПЛ могут не предоставлять документ о месте жительства, достаточно справки о статусе переселенца.

Заметьте! Если у вас будут долги за коммунальные платежи, вы не сможете оформить субсидию.