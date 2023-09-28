Размер украинской пенсии

Размер пенсии определяется в соответствии с зарплатой, получаемой лицом, его состоянием здоровья и возрастом. Чтобы увеличить сумму пенсионных выплат, гражданин может оформить себе надбавки.

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Какие пенсии получают украинцы сейчас:

0,6% лиц имеют выплаты до 2 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

Некоторые надбавки начисляются автоматически и прилагаются к пенсии, другие нужно оформлять через ПФУ в индивидуальном порядке. Какие доплаты можно получить сейчас:

Возрастные

Такая прибавка предоставляется автоматически. Граждане от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен. Если человеку исполнилось от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен. Когда у граждан возраст от 80 лет, они могут получить 579 гривен.

Для военных

Если человек имеет статус участника боевых действий, он имеет право дополнительно получать 25% от суммы прожиточного минимума, сейчас это – 523,25 гривны.

Обратите внимание! Участники боевых действий должны получать пенсию не менее 210% от прожиточного минимума, то есть 4 395,3 гривны.

По состоянию здоровья

Доплату в размере 837 гривен могут получить лица, если они:

старше 80 лет и проживают самостоятельно;

не имеют близких трудоспособных родственников и не могут себя финансово обеспечить;

нуждаются в особом уходе.

Для оформления этой выплаты следует написать заявление в ПФУ.

За детей

Если пенсионер самостоятельно воспитывает и обеспечивает ребенка, он может получить дополнительные 150 гривен к пенсии. Чтобы получить эти выплаты, необходимо доказать, что несовершеннолетнее лицо проживает на территории заявителя.