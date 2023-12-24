Також Умєров розповів, що найближчим часом до Ради подадуть законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, відстрочки та і тому подібні процеси. Він зазначив, що там будуть правила. щодо часткового звільнення військовослужбовців.
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Відпустка для мобілізованих
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що використовувати слово "демобілізація" доречно тільки після того, як закінчиться війна. Однак структура працює над тим, щоб дати військовослужбовцям, які вже два роки воюють, перепочинок.
Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно,
– розповів Умєров.
Відповідне рішення передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.
Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета – змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання,
– пояснив міністр.
Деталі з'являться найближчими днями – коли Міноборони домовиться з Радою про його реєстрацію.
Дискусії щодо мобілізації
- Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський повідомив про те, що Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію ще 450 – 500 тисяч людей. Однак президенту необхідно більше аргументів на підтримку такого рішення.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, нормативно-правові та стратегічні документи перебувають в стадії розробці, а рішення стосовно обсягів мобілізації стане відомо після їхнього затвердження. Однак він додав, що воїни на першій лінії потребують відпочинку, їм потрібна ротація.
- Наразі Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення. Умєров наголосив, що "якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім" – тобто повістку отримають й військовозобов'язані за кордоном.