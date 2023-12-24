Також Умєров розповів, що найближчим часом до Ради подадуть законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, відстрочки та і тому подібні процеси. Він зазначив, що там будуть правила. щодо часткового звільнення військовослужбовців.

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Відпустка для мобілізованих

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що використовувати слово "демобілізація" доречно тільки після того, як закінчиться війна. Однак структура працює над тим, щоб дати військовослужбовцям, які вже два роки воюють, перепочинок.

Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно,

– розповів Умєров.

Відповідне рішення передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета – змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання,

– пояснив міністр.

Деталі з'являться найближчими днями – коли Міноборони домовиться з Радою про його реєстрацію.

Дискусії щодо мобілізації