Такі запрошення можуть отримати військовозобов'язані громадяни України і за кордоном. Про це це зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
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Запрошення у ТЦК через електронне сповіщення
Умєров зауважив, що у Міноборони проаналізували різні бази даних та вирішать, як ці дані облікувати.
Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково,
— говорить міністр.
Водночас міністр оборони сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки громадяни України і за кордоном. Він наголосив, що "якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".
Умєров додав, що Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Ввечері під час традиційного звернення до українців Володимир Зеленський зазначив, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та командою. Він розповів, що держава готує розв'язання тих питань, які ставлять в українських бойових підрозділах. Йдеться про питання мотивації, визначеності термінів служби, поповнення.
- Крім цього, українців хвилює питання, що робити у випадку, коли працівники ТЦК застосовують силу. Володимир Фітьо наголосив, що командування Сухопутних військ виступає за проведення усіх мобілізаційних заходів винятково в законних рамках. І якщо є порушення закону, вочевидь, потрібно звертатися до правоохоронних органів.
- Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що його країна готова видавати військовозобов'язаних українців. Варто зауважити, що Україна не подавала жодного офіційного запиту щодо такої можливості.