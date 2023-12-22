Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступив на подкасті у журналіста Іллі Кабачинського. Там він підбив підсумки заходу Diia Summit.
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Чи будуть у Дії повістки
Ведучий зауважив, що на Diia Summit нічого не було сказано про роздачу повісток через цей застосунок. Він запитав у високопосадовця, чи з'являться в Дії оповіщення військовозобов'язаних щодо візитів до ТЦК та СП. У відповідь міністр цифрової трансформації пожартував.
Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб відповідати так: "Повісток не буде",
– сказав Федоров.
Після цього ведучий згадав про нещодавню пресконференцію Володимира Зеленського, на якій президент говорив про мобілізацію та згадував Генштаб, Міноборони та Федорова. Він поцікавився у міністра, чи не означає це, що повістки в Дії з'являться "післязавтра".
Ні, я ж знаю, чому він (Зеленський – 24 Канал) згадував. Коли я коментую, що повісток не буде, я знаю, про що ми говоримо з президентом та Міністерством оборони,
– наголосив він.
Як пояснив Федоров, голова держави згадав його в контексті мобілізації через електронний реєстр "Оберіг" та реінжиніринг мобілізаційного процесу.
Інші заяви Федорова
- Нещодавно віцепрем'єр-міністр назвав Україну одним із лідерів у світі у використанні штучного інтелекту. За його словами, наша держава застосовує на передовій ШІ, який має вплив на повномасштабну російсько-українську війну.
- Не так давно Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про наземні роботизовані платформи. Вони тепер допомагають нашим воїнам розміновувати українські землі.
- Також міністр анонсував нові зміни у Дії. Зокрема у застосунку з'являться послуги для водіїв, моряків та ФОП.