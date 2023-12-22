Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступив на подкасті у журналіста Іллі Кабачинського. Там він підбив підсумки заходу Diia Summit.

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Чи будуть у Дії повістки

Ведучий зауважив, що на Diia Summit нічого не було сказано про роздачу повісток через цей застосунок. Він запитав у високопосадовця, чи з'являться в Дії оповіщення військовозобов'язаних щодо візитів до ТЦК та СП. У відповідь міністр цифрової трансформації пожартував.

Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб відповідати так: "Повісток не буде",

– сказав Федоров.

Після цього ведучий згадав про нещодавню пресконференцію Володимира Зеленського, на якій президент говорив про мобілізацію та згадував Генштаб, Міноборони та Федорова. Він поцікавився у міністра, чи не означає це, що повістки в Дії з'являться "післязавтра".

Ні, я ж знаю, чому він (Зеленський – 24 Канал) згадував. Коли я коментую, що повісток не буде, я знаю, про що ми говоримо з президентом та Міністерством оборони,

– наголосив він.

Як пояснив Федоров, голова держави згадав його в контексті мобілізації через електронний реєстр "Оберіг" та реінжиніринг мобілізаційного процесу.

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