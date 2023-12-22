Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та командою. Про це голова держави заявив цієї п'ятниці, 22 грудня, під час традиційного звернення до українців.
Читайте також Україна не відмовиться від мети повернути території в кордонах 1991 року, – Зеленський
Що розповів Зеленський
Президент заявив, що держава готує розв’язання тих питань, які ставлять в українських бойових підрозділах. Мовиться про питання мотивації, визначеності термінів служби, поповнення.
Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!
– заявив український лідер.
Він також подякував нашим захисникам та захисницям. Крім цього президент висловив слова подяки всім, хто працює заради інтересів нашої держави.
Інші заяви президента про мобілізацію
- Нещодавно Зеленський повідомив, що Генштаб ЗСУ на Ставці пропонував додатково мобілізувати ще 450 – 500 тисяч людей. Як пояснив український лідер, це обійшлося б державі у 500 мільярдів гривень.
- Не так давно президент запевнив, що не підпише закон про мобілізацію жінок в Україні. Також він сказав, що схвалить мобілізацію військовозобов'язаних від 25 років лише у тому випадку, якщо такий підхід йому аргументують.
- Нагадаємо, Зеленський висловився щодо складнощів з мобілізацією та фінансуванням армії. Голова держави зауважив, що один воїн – це шість людей у цивільному житті, які сплачують податки та підтримують ЗСУ.