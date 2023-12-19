Під час пресконференції український лідер відповів на питання, чи може змінитись стратегія нашої держави у війні. за його словами, вона залишиться незмінною, передає 24 Канал.
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Може змінитись тактика
Основна стратегія війни – вихід на адміністративні кордони 1991 року – не зміниться, адже це – наші території.
Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року
– сказав Зеленський.
За словами Зеленського, тоді ми зможемо отримати розуміння того, що буде далі та якими мають бути наступні кроки.
Питання журналіста було пов'язане із тим, що станом на зараз суттєві успіхи на фронті відсутні. Також його запитали, чи не хоче він змінити військове керівництво.