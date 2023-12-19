Під час пресконференції український лідер відповів на питання, чи може змінитись стратегія нашої держави у війні. за його словами, вона залишиться незмінною, передає 24 Канал.

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Може змінитись тактика

Основна стратегія війни – вихід на адміністративні кордони 1991 року – не зміниться, адже це – наші території.

Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року

– сказав Зеленський.

За словами Зеленського, тоді ми зможемо отримати розуміння того, що буде далі та якими мають бути наступні кроки.

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Питання журналіста було пов'язане із тим, що станом на зараз суттєві успіхи на фронті відсутні. Також його запитали, чи не хоче він змінити військове керівництво.