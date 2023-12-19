Во время пресс-конференции украинский лидер ответил на вопрос, может ли измениться стратегия нашего государства в войне. По его словам, она останется неизменной, передает 24 Канал.

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Может измениться тактика

Основная стратегия войны – выход на административные границы 1991 года – не изменится, ведь это – наши территории.

Может измениться тактика после того, как учтут результаты контрнаступления, это будет понятно до конца 2023 года,

– сказал Зеленский.

По словам Зеленского, тогда у нас будет понимание того, что будет дальше и какими должны быть следующие шаги.

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского в нашем телеграме.

Вопрос журналиста был связан с тем, что на сегодня существенные успехи на фронте отсутствуют. Также его спросили, не хочет ли он сменить военное руководство.