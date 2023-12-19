Глава держави спочатку відповів про гарантії безпеки. Він зазначив, що процес іде трохи повільніше, ніж розраховував президент. Він додав, що проводив 19 грудня зустріч з командою щодо цього, щоб наблизити відповідне рішення.

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Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

"Багато залежить тут від нас, ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів в тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими, багато залежить від нас на платформі Міністерства оборони,

Генерального штабу, військовий компонент. Скажу так вам, без деталей, ми повинні наше бачення передати партнерам, і це є дуже серйозним, серйозною ядром для гарантії", – наголосив президент.

Він додав, що є багато викликів, багато роботи. І в цьому питанні "м'яч на нашому боці", що стосується гарантій безпеки.

Для нас НАТО – це найпотужніший варіант, проте нас, не запрошують в Альянс. Усі ці сигнали – маячня. Для мене, це "щось, десь",

– зазначив Зеленський.

Що стосується поетапного входження в НАТО, то Зеленський наголосив на високих ризиках. Він звернув увагу на те, що Путін погрожує навіть Фінляндії. Що він готовий вторгнутися і що може початися війна з НАТО.

Відтак, є питання, чи вступатимуть країни НАТО у протистояння за частину країни, яка має статус НАТО. Водночас він наголошує, що частковий вступ до Альянсу передбачає визнання, що окуповані території – частина Росії. Відтак, такий формат можна вважати хіба фантазією.