Про це Зеленський заявив у коментарі журналісту під час пресконференції. До слова, це було не перше питання про мобілізацію до Президента України, передає 24 Канал.
Важливо Зеленський проводить велику пресконференцію: головні тези
Що говорить Зеленський про мобілізацію
Відповідаючи на питання журналістів про мобілізацію, Зеленський наголосив, що в жодному разі не буде підписувати закон про мобілізацію жінок. Що ж стосується мобілізації військовозобов'язаних від 25 років, то Президент України заявив, що підпише відповідний законопроєкт лише у випадку, коли це буде аргументовано.
Жінок – ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь,
– заявив Зеленський.