Про це Зеленський заявив у коментарі журналісту під час пресконференції. До слова, це було не перше питання про мобілізацію до Президента України, передає 24 Канал.

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Що говорить Зеленський про мобілізацію

Відповідаючи на питання журналістів про мобілізацію, Зеленський наголосив, що в жодному разі не буде підписувати закон про мобілізацію жінок. Що ж стосується мобілізації військовозобов'язаних від 25 років, то Президент України заявив, що підпише відповідний законопроєкт лише у випадку, коли це буде аргументовано.

Жінок – ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь,

– заявив Зеленський.

Для довідки. Раніше у ЗСУ пояснювали, що категорія військовозобов'язаних віком від 18 до 27 років, яких можуть призвати на строкову службу, наразі мобілізації не підлягає. У ЗСУ заявляли, що цю категорію військовозобов'язаних не мобілізують, оскільки немає указу Президента України на звільнення по демобілізації попередніх строковиків та щодо набору нових.