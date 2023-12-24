Также Умеров рассказал, что в ближайшее время в Раду подадут законопроект, который будет регулировать вопросы мобилизации, отсрочки и тому подобные процеси. Он отметил, что там будут правила относительно частичного освобождения военнослужащих.

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Отпуск для мобилизованных

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что использовать слово "демобилизация" уместно только после окончания войны. Однако структура работает над тем, чтобы дать военнослужащим, уже два года воюющим, передышку.

Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически,

– рассказал Умеров.

Соответствующее решение предусмотрено в новом законопроекте, регулирующем мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных.

Это будет огромный кластер решений, которые скапливались последние два года. А вообще наша цель – изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание,

– объяснил министр.

Детали появятся в ближайшие дни – когда Минобороны договорится с Радой о его регистрации.

Дискуссии по мобилизации