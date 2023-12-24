Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что окончательное решение об объеме мобилизации станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов. В настоящее время они находятся в стадии разработки.

Смотрите также Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные уведомления, – Умеров

Дополнительная мобилизация может состояться в 2024 году

По словам Данилова, нам действительно стоит иметь дополнительных военных, но "это не значит, что это должно произойти через месяц-два".

Он отметил, что нормативно-правовые и стратегические документы находятся в стадии разработки, а решение об объемах мобилизации станет известно после их утверждения. Секретарь СНБО также объяснил, что имел в виду Владимир Зеленский, когда сказал, что для дополнительной мобилизации нужно "больше аргументов".

Как сказал Данилов, речь идет о справедливости. Ведь сейчас воины, которые находятся на фронте, в том числе на первой линии, нуждаются в отдыхе. Им необходима ротация.

Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не значит, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые сегодня находятся в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч надо будет призывать,

– заявил он.

Также он подчеркнул, что Украина должна обеспечить каждого военного соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием и заработной платой.

Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации. То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары… У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – прямо на фронте, а кто занимается бизнесом – уплачивая налоги. Если это не будет общим делом, нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию,

– добавил он.

Как Данилов относится к жестким методам мобилизации

Данилов отметил, что закон Украины и законодательство должны выполнять все без исключения. Практику, когда людей "хватают на улицах" для мобилизации, Данилов назвал недопустимой и убежден, что с этим нужно заканчивать.

Что касается ситуации, когда происходят эксцессы и где-то на улицах хватают, я считаю, что это не допустимая практика. С ней нужно заканчивать. Как раз сейчас мы ждем от Министерства обороны внесения соответствующих нормативно-правовых актов на уровне законодательства в ВРУ, чтобы мы все это урегулировали и раз и навсегда поставили точку в этом вопросе,

– сказал Данилов.

Что следует знать о дополнительной мобилизации