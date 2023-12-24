Ранее Умеров рассказал Welt, что продолжается обсуждение возможных санкций, если мужчины призывного возраста после получения повестки не приедут домой. Впоследствии в Минобороны подчеркнули, что слова министра неправильно трактовали.

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Умеров объяснил позицию

Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали не знаю,

– отметил Умеров.

Также немецкие СМИ писали, что Минобороны рассматривает способы возвращения мужчин призывного возраста из-за границы для исполнения гражданского долга. Министр обороны подчеркнул, что если примут решение по категориям, приглашение поступит всем.

Отдельно Рустем Умеров рассказал, что у структуры есть данные о том, сколько украинских мужчин призывного возраста после 24 февраля 2022 года выехали за границу и не вернулись. В последние полтора месяца были консолидированы все базы данных.

Первое, мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции – рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель,

– объяснил министр.

Категории ограничений, которые будут введены, зависят от голосования Верховной Рады. Минобороны планирует разработать "правила игры", которые дадут четкий ответ тем, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну.

Новый закон о мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что новый законопроект, регулирующий мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных могут зарегистрировать в Раде уже в ближайшее время.

Он рассказал, что власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понятна обществу. То есть регулирование вопросов, как будет проходить мобилизация, как человек сможет быть полезным в армии, какие будут отпуска, когда закончится служба.

Также Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения. В настоящее время идет работа над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.