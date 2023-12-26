Відразу ж зауважимо, що це лише законопроєкт №10378. І поки його не ухвалили, він може зазнати певних змін. Наразі ми зосередимо свою увагу на тому, що у нинішній версії йдеться про відстрочку від мобілізації.

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Хто матиме право на відстрочку

Текст законопроєкту №10378 передбачає, що відстрочку від мобілізації матиме ціла низка категорій українців. Зокрема мовиться про:

осіб, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

людей, які є опікунами особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;

членів сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім'ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

членів сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім'ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітних жінок;

тільки чинних народних депутатів України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Крім того, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

упродовж двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою,

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов'язані з-поміж громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану.

Натомість права на відстрочку від призову можуть бути позбавлені державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.