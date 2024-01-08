Законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК. Впрочем, подобные действия предусмотрены новым законопроектом о мобилизации. Об этом в эфире телемарафона сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
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В НБУ надеются, что до блокировки карт не дойдет
Рожкова пояснила, что на сегодняшний день любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, может раскрываться в большинстве случаев по решению суда. По ее словам, отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны даже для них.
Она также пояснила, что в рамках существующего на сегодняшний день законодательного поля такой возможности не фиксируют.
Рожкова заверила, что хотя у банков много информации о клиентах, перемещение граждан все же можно отслеживать и без этого, в том числе с помощью номера телефона. Замглавы НБУ заверила, что не обязательно смотреть в карточку и просматривать то, где именно происходили те или иные транзакции.
Я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы,
– подчеркнула Рожкова.
Она напомнила, что Украина является цифровой страной, у которой есть Дия. Почти все граждане зарегистрированы и идентифицированы в этом приложении.
По ее словам, для отслеживания избегающих призыва должны быть задействованы базы данных и информация ТЦК.
Нацбанк готов обсудить этот вопрос с чиновниками
Глава НБУ Андрей Пышный заявил в эфире телемарафона, что Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной Раде по поводу финансовых норм законопроекта о мобилизации.
Я думаю, что в процессе его обработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями.
– отметил Пышный.
Как отметил глава НБУ, вопросы мобилизации не входят в компетенцию Нацбанка, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс.
По его словам, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".
Что известно о новом проекте закона о мобилизации
- Законодатели предлагают усилить административную и уголовную ответственность за нарушение правил военного учета. Согласно законопроекту, лицу может угрожать штраф в размере от 8500 до 17000 гривен. За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации правительство предлагает наказывать граждан и должностных лиц наложением штрафа в размере от 34 000 до 85 000 гривен. А за совершение в условиях особого периода штраф в размере от 153 000 до 204 000.
- В то же время, новый законопроект № 10378 предусматривает, что правоохранители смогут вручать повестки без представителей ТЦК и СП. Однако глава Национальной полиции Иван Выговский выступил против этого. В то же время документ предусматривает, что повестку о вызове в ТЦК могут отправить гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Впрочем, глава Минцифры Михаил Федоров уверял, что повесток у Дии не будет.
- В законопроекте о мобилизации говорится, что военнослужащие могут быть освобождены от службы в армии во время проведения мобилизации и действия военного положения по состоянию здоровья. Кроме того, в документе говорится, что от службы в армии на время мобилизации и военного положения предлагают уволить лиц с инвалидностью I или II группы, если только военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу. Никакой информации о III группе по этому поводу указано не было.