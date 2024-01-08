Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что законного способа финансово ограничить уклоняющихся нет. В то же время, раскрытие информации происходит только после принятия соответствующего решения судом. Это она подчеркнула в эфире "Панюта. Итоги", передает 24 Канал.

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Законных инструментов для этого нет

По словам Екатерины Рожковой, информация, касающаяся каждого отдельного человека, которая храниться в банках, может раскрываться только в отдельных случаях. В основном этого можно добиться через суд.

Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы позиционируем себя как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, планы мобилизации – что этого можно цивилизованным способом достичь,

– отметила Рожкова.

Обратим внимание, что глава Нацбанка Андрей Пышный ранее заявлял, что законопроект о мобилизации регулятор принял к сведению. Он добавил, "если потребуется – примем участие в дискуссии".

Усиление мобилизации в Украине