Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что законного способа финансово ограничить уклоняющихся нет. В то же время, раскрытие информации происходит только после принятия соответствующего решения судом. Это она подчеркнула в эфире "Панюта. Итоги", передает 24 Канал.
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Законных инструментов для этого нет
По словам Екатерины Рожковой, информация, касающаяся каждого отдельного человека, которая храниться в банках, может раскрываться только в отдельных случаях. В основном этого можно добиться через суд.
Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы позиционируем себя как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, планы мобилизации – что этого можно цивилизованным способом достичь,
– отметила Рожкова.
Обратим внимание, что глава Нацбанка Андрей Пышный ранее заявлял, что законопроект о мобилизации регулятор принял к сведению. Он добавил, "если потребуется – примем участие в дискуссии".
Усиление мобилизации в Украине
- Обратите внимание, что в декабре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект. Он предполагает усиление мобилизации. Соответствующий документ находится на рассмотрении Комитета.
- Часть того, что говорилось в начальной версии документа, претерпевает изменения. Собственно, сейчас идут горячие и эмоциональные дискуссии относительно того, каким должен быть закон в результате.
- В частности, законотворцы предлагают усилить административную и уголовную ответственность, предусмотренную нарушение правил военного учета. Так, нарушителю может грозить штраф в размере от 8500 до 17000 гривен.
- Также законодатели предлагают в начальной версии законопроекта поручить вручение повесток сотрудникам полиции. Отметим, что глава Нацполиции Иван Выгивский ранее заявил, что представители правоохранительных органов принимать на себя инициативу самостоятельно раздавать повестки не готовы. В частности, потому, что у них во время военного положения значительно возросло количество работы.
- Это еще не всё. В законопроекте предлагают вручать повестки через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Также их хотят отправлять по электронной почте. Вместе с тем, министр цифровых трансформаций Михаил Федоров возразил, что повестки будут поступать через приложение "Дию".